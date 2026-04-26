フリーの新井恵理那アナウンサーが、親子で多摩動物公園を訪れる様子を公開した。２６日までにインスタグラムを更新し、「本格的に暑くなってくる前に行きたいのが、動物園☆」と書き出し、子どもと多摩動物公園を訪れる様子をアップ。「広大でアップダウンも多くて、思った以上に体力勝負…！ほぼ回りきれずでしたが笑」と振り返った。「それでも、このキリンの大群は圧巻！これを見られただけで、大人はもう大満足でしたゾ