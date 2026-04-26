STU48石田千穂（24）が25日、都内でサード写真集「天職」（集英社）発売記念イベントに出席した。テーマでもある“お尻”を惜しみなく披露。「見ていただいたらワオ！ってなるくらい、お尻が出ているのカットが多いので、ぜひ注目してください」と胸を張った。自己採点は「超200点！」と自信満々。「こうすれば良かったがひとつもない」と宣言した。