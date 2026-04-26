毎日働いているだけでも精神的にギリギリなのに、職場の人の無神経な言葉でガマンの限界を迎えた......。心に刺さったトゲを抜き、前を向くために必要な、発想の転換とは？【後編】※本稿は、心理学博士の中島美鈴『ささいなことで傷つきがちなオトナ女子の心の救急手帳』（フォレスト出版）の一部を抜粋・編集したものです。そこで性別って関係ある？褒め言葉に感じたモヤモヤQ3「女性なのにすごいね」と褒められた提案が通った