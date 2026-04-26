TBS安住紳一郎アナウンサー（52）、脚本家の三谷幸喜氏（64）が25日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。裏番組への“ライバル意識”をあらわにした。この日は同じ午後10時から、NHKを3月に退職しフリーアナウンサーに転身した和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材newsLOG」（土曜午後10時）がスタートした。三谷氏は冒頭、「安住さん、