松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を終えた。12Rは初手から佐藤水菜の後ろにつけた太田りゆ（31＝埼玉）が佐藤の仕掛けにしっかりついて行って2着。「とにかく決勝に上がることを一番に考えた。あまり好きな内容ではなかったし自分を恥じています。でも気持ちの面では成長しているのかな。1点集中でした。佐藤選手なら行けるだろうと思っていた。あとは差し狙いでしたけど。体は大丈夫。決勝はしっかり力勝