松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を終えた。12Rは佐藤水菜（27＝神奈川）が貫禄の勝利。太田りゆを引き連れて6番手から捲り切り、最後は太田を引き離して1着。ゴール前では後ろを振り返る余裕を見せた。「誰も行かなければ1周半行くつもりだったけど、みんなの仕掛けが早かったので捲りになった。できれば決勝こそ駆けたいと思っている」ガールズケイリン界の至宝。決勝で三たび、我々を驚かせる。