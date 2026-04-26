明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演し、ナインティナイン岡村隆史と数カ月に1回ペースで開いている食事会に、新メンバーとして見取り図の盛山晋太郎、霜降り明星のせいや、バッテリィズのエースが加わったと明かした。食事会後には高級クラブにも繰り出したという。さんまは「せいやは初めてそういうところに行った」と告白。コロナ禍などの影響もあり、若手は高級クラブに足を