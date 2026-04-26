プロ野球パ・リーグは25日、各地で3試合が行われました。首位オリックスは4位日本ハムと対戦。初回に太田椋選手のタイムリーで先制すると、5回に同点に追いつかれるも、その裏には太田選手がこの日2本目となるタイムリー2塁打を放ち、勝ち越しに成功しました。逆転のピンチに見舞われる場面もありましたが、好リリーフもあり3連勝。本拠地では10連勝としました。これで2位に2ゲーム差をつけ、貯金「6」と首位をキープしています。2