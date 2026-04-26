明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演し、ナインティナイン岡村隆史と数カ月に1回ペースで開いている食事会のメンバーが増えたことを明かした。新たに参加したのは、見取り図の盛山晋太郎、霜降り明星のせいや、バッテリィズのエースだという。さんまは、新メンバーが30〜40代であることに触れ、「50年前の吉本の出来事を知らない」と前置き。その上で当時の話題を出すと、3人が