○ブルージェイズ5−3ガーディアンズ●＜現地時間4月25日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが中地区首位のクリーブランド・ガーディアンズに逆転勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、2試合連発の5号本塁打を放った。現地6日のドジャース戦以来の4番起用となった岡本。1点を追う4回裏の第2打席、カウント1-1から先発左腕カンティーヨの外角フォーシームを振り抜き、中越えで飛距離