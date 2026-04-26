日本リトルリーグ野球協会日本地区責任者・内藤良智氏インタビュー野球人口の減少が続く今、リトルリーグは何を“旗印”にして、子どもたちを未来へ進ませようとしているのか。米国に本部を置く組織が日本より先を行き続けてきたのには、理由がある。公益財団法人日本リトルリーグ野球協会の日本地区責任者（District Administrator）・内藤良智さんの言葉に、その答えがあった。放課後の校庭に、子どもたちの声が響いていた。