◇オランダ1部フェイエノールト3―1フローニンゲン（2026年4月25日オランダ・ロッテルダム）フェイエノールトのFW上田綺世が今季8度目のマルチゴールで4試合ぶりの勝利に貢献した。ホームのフローニンゲン戦に先発すると、1―0の前半22分に2戦連発となるPK弾。後半22分にはペナルティーエリア手前で後方からパスを受けて素早いターンでマークをかわし、狙い澄ました一撃を右隅に決めた。上田は今季リーグ戦25得点と