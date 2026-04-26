◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。移籍後最長となる１０試合＆５１打席連続ノーアーチ中。１１戦ぶりの６号で、長い“トンネル”を抜け出せるか。試合前にはロバーツ監督が会見した。短期的なスランプを見るのに違和感はあるかと質問が