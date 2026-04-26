バニーガール姿で恥ずかしがる動画が鬼バズりし、一躍ときの人となったときちゃんが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！ ときちゃん ©青山裕企／集英社 【プロフィール】ときちゃん11月30日生まれ神奈川県出身身長161cmバニーガール姿で恥ずかしがる動画が鬼バズりし、話題となったTikToker。グラビアを中心に活躍の場