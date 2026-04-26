埼玉県飯能市の「ムーミンバレーパーク」は、物語の世界に没入できるアトラクションや、北欧文化を感じるグルメの宝庫です。2026年3月14日には「エンマの劇場」が全天候型シアターとして劇的な進化を遂げ、最新の音響システムによる臨場感あふれるショーが楽しめるようになりました。本記事では、パークのシンボル「ムーミン屋敷」の見どころから、土日祝日限定のジップライン、グルメスポットや買い物スポットまで解説。実際に足