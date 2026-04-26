【オランダ・エールディビジ第31節】(デ・フロルーシュ・フェステ)トゥエンテ 1-1(前半1-1)NEC<得点者>[ト]S. Ørjasæter(10分)[N]ブライアン・リンセン(37分)<警告>[ト]M. Rots(79分)[N]ノエ・ルブレトン(18分)、デベロン・フォンビレ(26分)観衆:30,000人