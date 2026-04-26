リーグ・アン 25/26の第31節 トゥールーズとモナコの試合が、4月26日04:05にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはジェイセン・ラッセルロウ（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）、アーロン・ドヌム（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、アンス・ファ