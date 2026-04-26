ラ・リーガ 25/26の第32節 アトレチコ・マドリードとビルバオの試合が、4月26日04:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）