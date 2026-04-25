「アンスクリア（INSCRIRE）」が、2026年春夏コレクションのポップアップストアを南青山にオープンする。期間は5月12日から17日まで。【画像をもっと見る】2026年春夏コレクションは「ベーシックの昇華」をテーマに、日常のベーシックアイテムを再解釈。前後で異なるデザインや視覚的な錯覚を生み出すトロンプルイユを取り入れ、視点によって表情を変化させることで、普遍的ながら遊び心あるコレクションに仕上げた。ポップア