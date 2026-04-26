本日4月26日（日）午後3時55分〜4時55分 日本テレビにて「それ行け！世界のデンパーマン」を放送（TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信）。なにわ男子・西畑大吾、さらば青春の光・森田哲矢、「おひなさま」として人気の長浜広奈が出演する。電波に乗せて、日々、情報とエンタメを発信するテレビ局。この番組では、世界のテレビ局で活躍する芸能人や名物テレビマンを「デンパーマン」と呼び、彼らと仲良く