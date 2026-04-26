◇ナ・リーグドジャースーカブス（2026年4月25日ドジャースタジアム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦の試合前会見に臨み、中5日で今季5度目の先発マウンドに上がる佐々木朗希（24）について語った。「登板ごとに良くなっています。直近2試合は特に改善が見られます」と指揮官。「今日もその成長を期待していますし、昨晩のシーハンと同じように良い投球をしてくれるは