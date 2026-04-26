25日、パレスチナ自治区ガザ中部デールバラハの地方選の投票所に並ぶ人たち（AP＝共同）【デールバラハ共同】パレスチナ自治区ガザ中部デールバラハで25日、地方選が実施された。イスラム組織ハマスが実効支配してきたガザでの選挙実施は2006年以来で20年ぶり。ガザは約2年に及ぶ戦闘で荒廃し、再建や雇用機会の拡大などが争点となった。結果判明は26日の見通し。選挙はそれぞれ15人でつくる4団体から一つを選ぶ方式。選ばれた