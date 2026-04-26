試合前セレモニーに登場米大リーグ・ドジャースの本拠地に、日本が誇る世界的ミュージシャンの来場が決定し、ファンを驚かせている。球場では米国の国歌を演奏予定。大物降臨にネット上で反響が相次いだ。27日（日本時間28日）のマーリンズ戦に現れるのは、X JAPANのYOSHIKI。自身のインスタグラムには英語と日本語で内容が綴られ、日本文化に敬意を表した「Japanese Heritage Night」の試合前、米国国歌を演奏する。24日に