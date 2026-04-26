子どもの所属するスポーツ少年団にいる、噂好きなママ友。いつものようにチームの噂を話し始めたら、意外な人物が物申して！？ 筆者の友人S子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 「ねえ聞いた？」が口癖のママ友 私の息子が所属するスポーツ少年団に、噂話が大好きなママ友、K子さんがいます。 顔を合わせると「ねえ聞いた？」が口癖で、 「誰が怒られた」「誰がレギュラーを外