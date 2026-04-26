今年は4月からラジオ英会話を毎日続けよう、受験勉強のために1日10時間勉強しようと決めては挫折してきた。そんな経験はありませんか？【写真】この記事の写真を見る（3枚）勉強が続かないのは、勉強が面白くないのは、あなたがまだ勉強を手に入れていないからかもしれない――。「勉強には苦労してきた」という文学研究者で、ベストセラー『アカデミックライティングの教科書』（光文社）の著者・阿部幸大さんが「勉強を手に