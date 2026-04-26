主人公の豊臣秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じるNHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』。4月26日放送の第16回では、織田信長の“最大の悪行”とも言われる比叡山焼き討ちが描かれる。信長に振り回される豊臣兄弟だが、2人が「もう俺たちは織田家の下には立たない」と“宣言”することになるのはいつなのか？歴史学者の磯田道史氏が解説する。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆戦後急速に業務拡大した昭和の企業と同じ（