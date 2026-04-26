〈戸棚から72歳女性の遺体、性的暴行の痕跡も…検事に「あれほど大胆な悪漢は見たことがない」と言わしめた“連続尼僧殺し”のはじまり〉から続く史上、犯罪者は数多いが、大米龍雲(おおよねりゅううん)ほど、ありとあらゆる悪の形容詞を付けられた人物もいないだろう。龍雲が逮捕されたのは1915（大正4）年。当時新聞の見出しだけでも「殺尼魔(さつにま)」「食人鬼」「極悪人」などと書かれ、検事に「あれほど大胆な悪漢は見た