〈「彼が殺人鬼とは知らないまま」全国で殺人、強盗を繰り返した“凶悪犯罪者”…暴行→妻にさせられた女が語った“絶望の言葉”〉から続く史上、犯罪者は数多いが、大米龍雲(おおよねりゅううん)ほど、ありとあらゆる悪の形容詞を付けられた人物もいないだろう。龍雲が逮捕されたのは1915（大正4）年、強盗・殺人を繰り返し、被害者の多くは尼僧だった。当時新聞の見出しだけでも「殺尼魔(さつにま)」「食人鬼」「極悪人」など