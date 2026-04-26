元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈が、25日までに自身のインスタグラムを更新。リフォームしたキッチンのビフォーアフターを披露した。【写真】「素敵すぎます」総額“350万円以上”かけてリフォームしたキッチン丸山と夫でサッカー解説者・タレントの本並健治は23日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜後10：00）に出演。番組では「芸能人の大掃除＆キッチンリフォームSP」を届け、自宅のキッチンをリフォー