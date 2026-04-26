5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務める、27日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）では、増田貴久（NEWS）率いる“アイドル俳優軍”と“芸人バラエティ軍”が対決。“アイドル俳優軍”には黒木華、小島健（Aぇ! group）、那須雄登（ACEes）、松下洸平、松田宣浩が集結。対する“芸人バラエティ軍”は、リーダーにハライチ（澤部佑、岩井勇気）を迎え、王林、岡部大（ハナコ）