極限の状態で中谷との一戦に挑む井上は、世界中から熱視線が注がれている(C)Getty Images「最強の王者」と「最強の挑戦者」の構図日本ボクシング史上に残る決戦のゴングが刻一刻と迫っている。5月2日に東京ドームで開催されるボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（M・T）のタイトルマッチだ。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目昨春