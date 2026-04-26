絵本『ラテールとアースセイバー 〜絶滅危惧種が教えてくれること〜』の期間限定POP-UPコーナーが、佐賀県佐賀市の「くまざわ書店 モラージュ佐賀店」で、2026年4月26日〜5月30日の期間に開催される。【ラインアップ】POP-UPコーナーで販売のグッズ、スタンプラリー賞品コーナーでは、絵本をはじめ、作中でアースセイバー「カナデ」が身につけているペンダントなどの関連グッズを販売。取扱商品は以下の通り。●絵本「ラテールとア