アメリカのトランプ大統領は25日、仲介国のパキスタンでイランとの和平協議に参加する予定だった特使らの派遣を中止しました。トランプ大統領：不十分な文書を受け取るために飛行機で15時間も行き来を繰り返すつもりはない。今後は電話で対応する。トランプ氏は記者団に対し、パキスタンでイランとの協議に出席する予定だった特使らの派遣を中止したことについて「イラン側の提案が不十分だった」と説明しました。またトランプ氏は