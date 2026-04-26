女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、２４年シーズン限りで第一線から退いた上田桃子さんが、昨年１０月に誕生した長男を連れて韓国を訪れた様子を公開した。上田さんは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「スビンのｐｉｌａｔｅｓへ今回も２日行けたし現代百貨店のベビ服フロアは最高だったし安定のクァベギやら魔女キンパやらとにかく食べたいものぶっ込みましたベビ君よ、お付き合いさんきゅ」と記し、母と