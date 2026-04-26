舞浜にあるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階 ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」で2026年3月1日（日）～5月31日（日）で開催されているこちらのグルメフェア。長崎マリオットホテル総料理長・榮岩氏監修のもと、長崎と佐賀、それぞれの土地に根付く食文化をブッフェスタイルで堪能できます!二県の個性が光るあたたかみのある料理や、佐賀県産いちご「いちごさん」スイーツも充実した西