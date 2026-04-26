「ルーミー X」が備える実力と装備内容トヨタのコンパクトハイトワゴン「ルーミー」は、5ナンバーサイズの扱いやすいボディに両側パワースライドドアとゆとりある室内空間を組み合わせたモデルです。グレードは複数展開されていますが、最も手頃なエントリーグレードはどのような仕様となっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！「ルーミー」です！ 画像で見る（11枚）ルーミーは、広々とした空間「Living」と余裕の