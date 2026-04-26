＜ボルボ中国オープン3日目◇25日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞中国で行われているDPワールド（欧州）ツアーは、第3ラウンドが終了した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくらトータル8アンダー・9位タイで決勝にコマを進めた金子駆大だが、3日目は1バーディ・3ボギーの「73」とスコアを落とした。トータル6アンダー・22位タイに後退し、最終日に入る。55位タイとカットライン上で予選を通