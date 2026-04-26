「あやめ賞」（２５日、京都）１番人気に支持されたブレットパス（牡３歳、栗東・中内田）が大外から豪快に差し切った。スタートで後手に回ったが慌てることなく脚をため、直線でムチが入るとピッチの利いた走りでグイグイと加速。先に抜け出したライバルをまとめてかわし去り、単勝１・６倍という圧倒的人気に応えた。初めて手綱を取った西村淳は「いい馬ですね。最後の着差は関係者の努力です」と冷静に振り返った。