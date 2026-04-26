【モデルプレス＝2026/04/26】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第3話が、26日に放送される。【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難