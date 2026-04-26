女優・水沢アキ（７１）の息子が、日本で俳優活動をするという。水沢は２６日までに自身のインスタグラムを更新し「俳優の息子ジュリアンがアメリカから２０年ぶりに戻って来ました」と伝え、俳優の息子、ジュリアン・スィーヒとの２ショットを披露。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」とフォロワーに呼びかけた。コメント欄には「ジュリアンさん、カッコいいですね！」「イケメン」「と