【全3回の第2回】2006年3月17日、兵庫県三田市で起きた、生コン会社役員による社長殺人事件。この事件で逮捕されたA（当時56歳）は、さかのぼること11年、1995年4月に京都府の山中で遺体が発見されたバラバラ殺人事件「主婦首なし殺人」で逮捕され、その後不起訴になった過去を持っていた。今もなお未解決であるこの猟奇的事件と、生コン会社社長殺人事件の関連、そして2006年の事件で現場に残されていたICボイスレコーダーが物