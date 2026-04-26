相手投手の心理大谷翔平（31）が4月10日の試合で日本人選手のメジャー最長となる44試合連続出塁を達成し、その後、53試合まで記録を伸ばした。【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！“ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」抜いたのは、2009年にイチローが樹立した記録。奇しくもこの日、野球殿堂入りしたイチローの銅像がシアトルで除幕された。イチローも大谷もリードオフマン、つまり1番打者だが、スタイルは