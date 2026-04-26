「がんばらなきゃいけないのに、どうしても動けない」「何もしたくない自分が嫌になる」。日本でもロングセラーとなっている『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）には、そんな“やる気が出ないとき”の心の扱い方がやさしく描かれています。本記事では、同書から一部を抜粋・再編集しながら、やる気が出ないときにやってしまいがちなNG行動を3つ紹介します。（構成／ダイヤモンド社・林えり）?無気