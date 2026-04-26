セリエA 25/26の第34節 ベローナとレッチェの試合が、4月26日03:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、オムリ・ガンデルマン（MF）らが先