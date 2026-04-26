プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第5節 ウェステルローとアントワープの試合が、4月26日03:45にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、ホシマール・アルコセル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW