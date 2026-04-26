エールディヴィジ 25/26の第31節 トウェンテとＮＥＣの試合が、4月26日04:00にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。 トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣ