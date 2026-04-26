元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた美人プロゴルファー、ソン・ジアの最新SHOTが話題だ。【写真】ソン・ジア、意外な美スタイルで視線強奪ソン・ジアの母である女優パク・ヨンスは最近、自身のインスタグラムを更新。「パーリーゲイツの春夏ウェア、とても爽やか♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、明るい色合いの室内スタジオでゴルフウェアブランド「パーリーゲイツ」のさまざまな