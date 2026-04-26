OTC類似薬のいわゆる「保険はずし」を盛り込んだ健康保険法改正案が、実質審議に入った。薬代の負担増は家計にダメージを与えそうだが、それ以上に怖いのが、法改正によって保険はずしの範囲がOTC類似薬だけにとどまらず、診察や手術などあらゆる医療行為に拡大する可能性がでてきたことだ。一体どういうことか？『医療費の裏ワザと落とし穴』307回で、詳細を解説する。（フリーライター早川幸子）2026年4月15日、OTC類似薬の