救急車が現場に到着するまでにかかる時間は、全国平均でおよそ10分。現場が高層マンションの場合など、救急隊が現地に到着して傷病者に接するまでにはさらに時間を要することがある。救命の可能性は、救急隊を待つ間に現場に居合わせた人（バイスタンダー）が応急手当てを行えるかどうかで大きく変わるのだ。救急医療の最前線で働く医師に、緊急事態において私たちができることを聞いた。（ジャーナリスト笹井恵里子）マラソン大