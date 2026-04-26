【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。 4月25日の放送では、先週に引き続き、テレビアニメ放送30周年を迎えたミステリーアニメの金字塔『名探偵コナン』を深掘りした。 ■ 『名探偵コナン』のさらなる魅力に迫る 番組史上初となる2週連続放送の後編となる今回は、先週に引き続